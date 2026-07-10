Agresión a un policía local en Colunga: UGT exige usar la tasa turística para blindar la seguridad en el verano

Calles de Colunga - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha expresado este viernes su "más enérgica repulsa" ante la agresión sufrida por un agente de la Policía Local de Colunga en el ejercicio de sus funciones. Desde esta organización sindical han mostrado su "apoyo absoluto" al agente herido, deseándole una pronta recuperación y poniendo a su disposición todos los recursos necesarios para afrontar las consecuencias de este "lamentable incidente".

El sindicato ha explicado en nota de prensa que cualquier agresión a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad constituye "un ataque directo al principio de autoridad y a la convivencia democrática". "Los policías locales desempeñan una labor esencial para garantizar la seguridad, el orden público y la protección de la ciudadanía, especialmente en los municipios asturianos que ven incrementada su población durante determinadas épocas del año", han indicado.

Entienden que este suceso "vuelve a poner de manifiesto" la necesidad de dotar a los ayuntamientos de recursos suficientes para garantizar una adecuada protección de sus agentes y una prestación eficaz del servicio público de seguridad. En este sentido, desde UGT han abogado porque la próxima aplicación de la tasa turística en Asturias sirva para reforzar la capacidad financiera de los municipios y contribuir a la mejora de los medios materiales, tecnológicos y humanos de los que disponen las policías locales.

"La recaudación derivada de esta tasa debe orientarse, entre otros fines, a fortalecer los servicios públicos municipales, especialmente aquellos relacionados con la seguridad ciudadana, permitiendo a los ayuntamientos afrontar con mayores garantías los retos derivados del aumento de la afluencia turística y de la demanda de servicios", han explicado.