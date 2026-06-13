La agricultora Angelita Alonso, primera galardonada con el Premio San Antonio a la Trayectoria Rural de Gijón

La agricultora Angelita Alonso, primera galardonada con el Premio San Antonio a la Trayectoria Rural de Gijón
La agricultora Angelita Alonso, primera galardonada con el Premio San Antonio a la Trayectoria Rural de Gijón - GIJÓN
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 13 junio 2026 20:03
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   OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Gijón ha creado el Premio San Antonio a la Trayectoria Rural, una nueva distinción con la que reconocerá la labor de personas que han contribuido al mantenimiento y desarrollo de la zona rural del concejo. La primera edición del galardón ha recaído en Angelita Alonso, vecina de Caldones y agricultora, por su trayectoria vinculada al trabajo de la tierra y a la actividad agrícola en el medio rural gijonés.

   Según ha destacado el concejal Abel Junquera durante el acto de entrega, Alonso ha dedicado décadas al cultivo de productos hortícolas y a su comercialización, especialmente a través del Rastro de Gijón, donde lleva cerca de cuarenta años vendiendo productos de su huerta. También desarrolló durante años labores de abastecimiento a comerciantes de la ciudad.

   Junquera ha señalado que el premio nace con vocación de continuidad y pretende reconocer a hombres y mujeres que, mediante su trabajo y compromiso, han contribuido a preservar la actividad agraria y la vida en los pueblos y parroquias del municipio.

   Asimismo, ha puesto en valor la participación continuada de la galardonada en certámenes agrícolas como Agropec, donde sus productos han obtenido distintos reconocimientos.

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