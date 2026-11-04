Las aguas de baño de Gijón obtienen la calificación de excelentes en once de sus doce puntos de muestre

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OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha destacado este martes que el 97% de los controles realizados en las aguas de baño del municipio durante la temporada oficial recomendó el baño y once de los doce puntos de muestreo obtuvieron la calificación anual de excelente.

Se trata de una de las conclusiones extraídas tras los resultados de los principales informes ambientales del municipio, entre ellos el balance de la calidad de las aguas de baño de la temporada 2026, que ha recibido el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

El informe recoge que se realizaron controles semanales entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre, más del doble de los exigidos por el programa oficial. Durante la temporada oficial, el 97% de las recomendaciones sanitarias fueron de agua apta para el baño.

Además, las incidencias puntuales detectadas se resolvieron en los análisis de confirmación, sin que fuera necesario prohibir el baño por motivos de calidad del agua. La única calificación anual de buena correspondió a la escalera 12 de la playa de San Lorenzo; el resto de los puntos obtuvo la categoría de excelente.

AIRE

El Consejo ha abordado también el informe anual de calidad del aire correspondiente a 2025. Según han informado desdel el Ayuntamiento, los datos reflejan que los contaminantes se mantuvieron, con carácter general, dentro de los límites legales en la red de estaciones, con la excepción de las partículas PM10 en El Lauredal, donde se contabilizaron 54 días de superación del valor límite diario, una vez descontadas las aportaciones de origen natural.

Rodrigo Pintueles ha señalado que "el Ayuntamiento ha cumplido con su labor de vigilancia y control y ha puesto sobre la mesa un diagnóstico técnico de la situación. Ahora corresponde al Principado impulsar un plan de acción a corto plazo que permita adoptar nuevas medidas y mejorar la calidad del aire en la zona oeste".

En este contexto, la Concejalía ha presentado también al Consejo la actualización del protocolo de actuación ante episodios de contaminación atmosférica en la zona oeste. El documento establece tres niveles de activación -preventivo, aviso y alerta- y contempla medidas de información a la población, actuaciones sobre el tráfico y medidas dirigidas al sector industrial, con la intervención coordinada de las administraciones y agentes competentes.

ESTUDIO

También se han abordado los resultados del estudio sobre deposición atmosférica realizado en tres emplazamientos: el Campus de Viesques, como punto de referencia en la zona este; el Laboratorio de Sanidad Animal y el Depósito de la EMA, ambos en la zona oeste.

Los resultados sitúan en el Depósito de la EMA los mayores niveles de deposición. En otoño se registró una media de 551,39 miligramos por metro cuadrado y día, y se superó en seis ocasiones el valor de referencia de 300. El análisis de metales refleja, además, que la deposición de hierro en este punto fue casi 38 veces superior a la del Campus.

El estudio aporta una base técnica para profundizar en el conocimiento del problema de suciedad y deposición de partículas que afecta a la zona oeste, identificar el origen de los contaminantes y reclamar la implicación de las administraciones competentes para avanzar hacia una solución coordinada.

RESIDUOS

La Concejalía ha presentado la actualización de la Ordenanza Municipal de Residuos e Higiene Urbana para adaptarla a la Ley 7/2022 y a los instrumentos de planificación vigentes, entre ellos el PEMAR 2024-2035 y el Plan Municipal de Residuos Cero 2025-2030.

El texto prioriza la prevención, la reutilización y el reciclaje, e incorpora medidas de inspección y un régimen sancionador, que se aplicará como último recurso tras la información y la concienciación ciudadana.

Pintueles ha señalado que "siendo la prevención la mejor solución para un Medio Ambiente sostenible, es preciso contemplar igualmente, medidas de control en aquellos supuestos en que no se respetan las normas y pautas ciudadanas necesarias para una convivencia acorde con lo que espera la ciudadanía, por lo que se hace preciso recoger igualmente en la Ordenanza el régimen sancionador".

PHYSALIA

Por último, el Consejo ha conocido las conclusiones del proyecto Physalia Asturias 2026, que evaluó experimentalmente el uso de barreras flotantes para contener carabelas portuguesas.

Los ensayos consiguieron retener dentro de las barreras al 96,7 % de los ejemplares observados, aunque detectaron que el contacto con estos dispositivos puede provocar el desprendimiento de tentáculos con células urticantes.

El estudio plantea que estos sistemas puedan ser una herramienta complementaria, siempre con vigilancia y procedimientos de retirada, y propone una respuesta basada en tres pasos: detectar, contener temporalmente en lugares adecuados y retirar de forma rápida y segura.