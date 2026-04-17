La AIReF estima que Asturias inclumplirá la regla de gasto en 2026

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Varios billetes EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS 09/1/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que Asturias incumplirá la regla de gasto nacional este año (del 3,5%) al incurrir en un aumento del 6,1% del gasto computable de la comunidad. Por tal motivo, recomienda que adopte las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

La AIReF ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, incluidos los individuales para cada comunidad autónoma. En el de Asturias, analiza el cumplimiento de la comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026.

Estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentó en Asturias por encima del 5%, superando el límite establecido del 3,2%.

Considerando este punto de partida, estima que el gasto computable en 2026 en la comunidad crecerá un 6,1%, es decir, 2,6 puntos porcentuales por encima del límite máximo vigente del 3,5%.

A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Asturias crecerá en 2026 un 5,1%, por encima del 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las administraciones públicas.

Por otra parte, la AIReF considera que Asturias cerrará 2026 con un superávit de siete décimas del PIB. Y considera que la deuda se situará en 2026 en torno a un 11,1 % del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.