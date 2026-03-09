Alberto & García presentan en Oviedo su nuevo disco "Barro" con una verbena en Tribeca Live. - ALBERTO & GARCÍA

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alberto & García presentarán este sábado 14 de marzo en Oviedo 'Barro', su séptimo disco y sexto de estudio, con un concierto en la sala Tribeca Live en formato verbena, repleto de sorpresas y con el que la banda juega "en casa" tras meses de gira por distintas ciudades de España.

El grupo publicó 'Barro' el pasado septiembre y desde octubre lo está presentando en directo por todo el país, en una gira que arrancó en la sala Albéniz de Gijón y que ahora recalca en Oviedo con un montaje festivo inspirado en las tradicionales fiestas de prao. La cita será en Tribeca Live, con apertura de puertas a las 20.00 horas, momento en el que comenzará la fiesta.

Las últimas entradas están a la venta a través de la plataforma epticket y en el local El Quinto, en la plaza del Riego de Oviedo.