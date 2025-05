El alcalde de Colunga atribuye parte de la deuda con Gremoba al anterior gobierno socialista y defiende su gestión

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha defendido este sábado la gestión de su equipo de gobierno respecto a la deuda municipal con la empresa Gremoba, adjudicataria del suministro eléctrico del concejo, y ha señalado que parte de la misma, superior al medio millón de euros, se originó durante el anterior mandato socialista.

"El contrato con Gremoba se firmó en 2016 y, hasta junio de 2023, no se actualizaron las tarifas eléctricas, lo que generó un desfase de unos 300.000 euros. Esta situación era conocida por todos los grupos, porque se trató en comisiones, plenos y juntas de portavoces", ha explicado Toyos.

Desde su llegada a la Alcaldía en junio de 2023, Toyos asegura que se han dado pasos para evaluar la posible rescisión del contrato. "Contratamos una auditoría externa, pero la empresa no facilitó la documentación necesaria. Mientras tanto, en marzo de este año, empezaron a llegar facturas con importes triplicados, sin justificación técnica suficiente", ha afirmado.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento decidió en agosto no abonar esas facturas "hasta que los precios vuelvan a niveles razonables". "Nuestra disposición a pagar sigue en pie, pero no vamos a aceptar sobrecostes injustificados", ha subrayado. Asimismo, asegura que el crédito necesario para afrontar los pagos "está reservado y no se destinará a ningún otro fin".

Toyos ha criticado además que los grupos de la oposición, PSOE y PP, rechazaran integrarse en una mesa de trabajo para definir la estrategia ante el conflicto con Gremoba. "Ofrecimos colaboración y transparencia, pero su negativa evidencia un escaso compromiso con los intereses vecinales y una actitud de obstrucción constante", ha denunciado, acusando a ambos partidos de ausentarse de "comisiones y órganos colegiados de forma reiterada".