El alcalde de Oviedo se muestra contrario a las nuevas prohibiciones de la reforma de la Ley del Tabaco

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OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, se ha referido al proyecto de reforma de la Ley del Tabaco que amplia los espacios libres de humo y ha indicado que "aunque no es fumador y nunca fumó, no le gustan tantas prohibiciones".

"Yo no soy fumador, pero tampoco me gustan tantas prohibiciones, nunca fumé. Creo que esas cosas las tienen que valorar mucho. Hay gente que necesita echar este cigarrillo", dijo Canteli.

El regidor ovetense se manifestaba así a preguntas de la prensa sobre el del proyecto de ley de tabaco que amplía a las playas los espacios libres de humo. Una norma que pasa ahora a las Cortes para su tramitación y que ya incluía las terrazas de bares como propuesta al respecto.

"Yo no tengo competencias en eso pero valoró que no encerremos tanto a la gente, que no se corte tanto la libertad", ha manifestado Alfredo Canteli.