El alcalde de Oviedo pide extremar las precauciones ante el aumento del riesgo de incendios forestales

Archivo - Incendio forestal en el Monte Naranco de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y la colaboración de todos los vecinos del municipio para extremar las medidas de prevención ante el aumento del riesgo de incendios forestales.

A través de un bando, el regidor ha recordado a la ciudadanía la necesidad de adoptar medidas de prevención como no arrojar colillas o cerillas encendidas y evitar encender hogueras, barbacoas o fuegos en lugares no autorizados o bajo prohibición expresa. Asimismo, ha instado a no abandonar residuos en el medio natural --con especial atención a los envases de vidrio u otros materiales propensos a favorecer el inicio de un fuego-- y a extremar la precaución en trabajos o actividades susceptibles de generar chispas.

Por otra parte, Canteli ha solicitado la colaboración de la población para permanecer vigilante y comunicar de forma inmediata a los servicios de emergencia cualquier indicio de incendio o columna de humo a través de los teléfonos de la Guardia Civil (062), los Bomberos (080) o la Policía Local de Oviedo (092). "Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia entre un pequeño conato y una gran catástrofe", ha destacado.