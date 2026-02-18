El alcalde de Siero acusa al rector de incumplir el convenio del Centro de Inteligencia Artificial de Lugones

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO - Archivo

"Estoy agradecido de que haya optado por irse y rendirse ante su incapacidad, porque así me ha evitado tener que echarle", apunta SIERO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha acusado este miércoles al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de no haber cumplido los compromisos asumidos en el convenio para el desarrollo del Centro de Inteligencia Artificial de Lugones, tras tres años de colaboración.

"La realidad es que tres años después de lo que es el objeto del convenio no hemos obtenido ningún resultado por parte de la Universidad, y eso es objetivo", ha señalado el regidor, quien ha añadido que el rector le ha defraudado mucho en lo profesional, "porque no ha sido capaz de cumplir con el objeto del convenio".

"Nosotros teníamos mucha ilusión con este proyecto, de hecho fuimos nosotros a llamar a la Universidad confiando en que serían el socio ideal y se trataba de aplicar la inteligencia artificial a la Administración para agilizar los trámites y tratar mejor a nuestros ciudadanos y empresas, ser más eficientes", señala García.

García ha subrayado que la valoración debe centrarse "más en lo sustantivo que en lo estético" y ha lamentado además la actitud personal del rector. "En lo personal también creo que no ha estado a la altura. Le doy las gracias, porque soy una persona agradecida, de que haya optado por irse y rendirse ante su incapacidad, porque así me ha evitado tener que echarle, y a mí no me resultaba agradable tener que echarle", ha manifestado.