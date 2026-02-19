El Alcalde de Siero afirma que Costco beneficiará al comercio local

Imagen de la futura sede de Costco en Asturias - SEKUENS

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha afirmado este jueves que la próxima llegada de multinacional Costco al polígono de Bobes beneficiará al comercio local, especialmente al del municipio.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Siero, García ha explicado que Costco es un mayorista que puede comprar precisamente a los comercios locales, incluso a un precio mejor.

Pero además, ha explicado que la llegada de la compañía norteamericana supondrá puestos de trabajo, con personas que querrán vivir en Siero y consumir en ese municipio.

De hecho, la implantación de Costco se realizará en una finca próxima a la que ocupa el centro logístico de Amazon. Ángel García se ha referido a la experiencia de la llegada de Amazon y lo que ha supuesto para Siero los puestos de trabajo creados.

Al primer edil le han preguntado por las observaciones realizadas por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) al proyecto. A este respecto, García ha reclamado "coherencia" a una federación que "siempre está poniendo de ejemplo a Madrid por falta de agilida y trabas".

"Todo lo que sea actividad económica, libertad y libre comercio y competencia, yo creo que está en el ADN de la Unión Europea y de este país, o al menos en el que yo quiero, que la gente pueda comprar donde decida libremente", ha subrayado.