El alcalde de Siero defiende la "legalidad escrupulosa" en el nombramiento del comisario de la Policía Local

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

SIERO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha defendido este martes la "legalidad escrupulosa" y el rigor administrativo con el que se ha llevado a cabo el nombramiento del nuevo comisario de la Policía Local, respondiendo a las críticas y el recurso del Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias (Sipla) y asegurando que "solo le vale un jefe que sea de los suyos".

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor sierense ha querido desvincular la acción política de la pura gestión de los expedientes, recordando que el procedimiento ha contado con el aval de los servicios municipales. "No hay ningún nombramiento ni ninguna decisión que ejecutemos en este ayuntamiento sin que cuente con informes favorables de todos los servicios que tengan que pronunciarse. Nosotros, obviamente, creemos que lo hemos hecho bien", ha subrayado.

García ha hecho hincapié en que se trata de una tramitación administrativa ordinaria y que, "como todas las que se hacen en el Ayuntamiento de Siero, se hacen conforme a la ley". "Los políticos no tramitamos expedientes en este ayuntamiento. Damos instrucciones, intentamos gobernar, marcar directrices y pautas, pero luego, al final, los expedientes administrativos los hacen los funcionarios, como no puede ser de otra manera", ha argumentado el primer edil, insistiendo en que las bases del proceso se diseñaron "dentro del marco legal".

Respecto al recorrido judicial que pueda tener el caso, el alcalde se ha mostrado tranquilo, señalando que "la justicia luego dirá lo que tenga que decir", pero ha reiterado que la actuación municipal no solo ha sido "escrupulosa", sino que se ha realizado con el único objetivo de "mejorar un servicio".

Sobre la idoneidad del nuevo comisario, García ha querido desmentir cualquier tipo de vinculación personal previa. "Yo, hasta que vino para aquí, no lo conocía absolutamente de nada", ha asegurado.

García se ha mostrado crítico con el Sipla diciendo que "con las actitudes que viene teniendo históricamente, es muy difícil que la Policía Local funcione bien". "La única manera de que el Sipla no recurra el nombramiento de un jefe es que sea uno de ellos. Parece ser que solamente se pueden nombrar mandos a gente afín al Sipla", ha reiterado.