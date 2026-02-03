El alcalde de Siero pide que "se deje crecer al concejo" y dice que espera que no sea necesario formar otro partido

El alcalde de Siero, Ángel García, visita la Antena Cameral del municipio. - AYTO. SIERO

SIERO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha aprovechado este martes su visita a la Antena Cameral del concejo para "reivindicar una vez más que se permita que Siero crezca, que se permita que Siero pueda tener proyectos que generen empleo y recursos para sus ciudadanos", que "no se les regale nada, simplemente que se les permita crecer y avanzar".

"Seguramente que muchos de los proyectos que se paran en Ciero, si fuesen en otros territorios, estarían ya resueltos, entonces bueno, espero que no sea necesario que desde Siero hagamos una candidatura, presentarnos a próximas elecciones autonómicas para defender Siero, porque a este ritmo que vamos la verdad que las cosas no están yendo como nos gustaría y llevamos muchos meses, ya años, de paciente espera en todos los proyectos".

Ángel García, 'Cepi', ha incidido en que les gustaría que alguno de esos proyectos pueda tener solución y pueda verse ya iniciar la construcción o la puesta en marcha. "Esperemos que vaya de esta", dijo.

El alcalde presentó la memoria de actividades desarrolladas en 2025 por la Antena Cameral de Siero junto al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. Tal y como se detalló durante la presentación, el servicio mantuvo en 2025 un alto nivel de actividad, con 613 servicios prestados a empresas y emprendedores del concejo, lo que eleva a 1.410 el total de atenciones realizadas desde el inicio de su funcionamiento, en julio de 2023.

Así el regidor sierense aprovechó este foro, que consideró es el más apropiado, para reivindicar a Siero como territorio de oportunidades.

"Lógicamente, las oportunidades que tiene Siero por su ubicación son las que son, igual que hay otros que tienen el turismo, o tienen el puerto, o tienen la alta montaña, o tienen la costa o tienen la capitalidad de Asturias", dijo.

En este sentido han incidido en que la evolución de la Antena Cameral de Siero refleja una consolidación del servicio como recurso de apoyo al tejido empresarial local. Tras atender 145 servicios en el segundo semestre de 2023 y 652 durante todo el año 2024, en 2025 se mantuvieron cifras elevadas, reforzando además la especialización y el valor añadido del asesoramiento ofrecido.

Entre las principales áreas de mejora destaca el ámbito de la transformación digital y la ciberseguridad. Los asesoramientos de la Oficina Acelera Pyme (OAP) pasaron de dos actuaciones en 2023 a una media de entre 14 y 15 anuales en 2024 y 2025.

Asimismo, se desarrollaron talleres específicos sobre inteligencia artificial, factura electrónica y protección frente a ciberdelincuentes.

En cuanto al apoyo directo al emprendimiento, en 2025 se atendieron 51 nuevos proyectos, principalmente vinculados a los servicios a las personas (35%) y a actividades profesionales (17%).

Además, durante 2024 y 2025 el 100% de los proyectos tutorizados para el Cheque Emprendedor resultaron beneficiarios de la ayuda de 10.000 euros.