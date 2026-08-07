El Alcalde de Siero resalta la importancia de las obras de urbanización del parque de La Reconquista

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' , y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este mediodía el avance de las obras para la urbanización del parque de La Reconquista, en el entorno del antiguo matadero de Pola de Siero, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 5.850.049 euros y un plazo de ejecución previsto de 14 meses.

"Esta es la actuación más importante ejecutada en Pola de Siero desde que accedimos al gobierno en 2015, tanto por su inversión como por lo que representa para la transformación urbana del municipio. Es una forma de crear ciudad, recuperando un espacio degradado y convirtiéndolo en una gran zona de esparcimiento para todas las edades. Pola contará así con un nuevo parque que complementará los espacios existentes, como el Parque Alfonso X El Sabio o la Senda del Nora, ampliando la oferta de ocio y convivencia para los vecinos", ha dicho el Alcalde.

Tal y como han recordado los responsables municipales, el proyecto permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre.

La actuación se desarrolla sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, situada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander.

El diseño del parque prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia. Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciados por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr. La iniciativa contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre.

La actuación incluye asimismo la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

El proyecto incorpora además la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias -abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público-, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal. El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo-Santander, impulsado por ADIF, teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.