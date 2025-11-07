El Alcalde de Villaviciosa reivindica la compatibilidad de la promoción del español y la defensa de la lengua asturiana

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha aprovechado este viernes su intervención en la inauguración de IV Congreso Mundial de Asturianía para reivindicar la compatibilidad de la promoción del español y la defensa de la lengua asturiana.

Vega ha querido lanzar este mensaje desde una tierra en la que han nacido personajes como Xoxé Caveda y Nava, promotor y defensor de la lengua asturiana, pero también el prestigioso académico y exdirector de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha.

"Hoy aquí quiero reivindicar, desde Villaviciosa, la compatibilidad plena de la defensa de la promoción del español, nuestra lengua común, y a la vez la promoción y defensa de la lengua asturiana, nuestra llingua. Porque no es verdad que se puede defender la cultura asturiana sin defender primero la lengua", ha dicho el primer edil.

Vega se ha pronunciado en estos términos en la apertura del Congreso de Asturianía que Villaviciosa acoge estos días, un encuentro que reúne a representantes de la diáspora asturiana procedentes de diferentes puntos de España, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Uruguay, Bélgica y Suiza bajo el lema 'Asturias, lo que nos une'.

En su discurso, Vega hizo referencia a numerosos casos de emigrantes que salieron de la Comarca de la Sidra en su día. Se vio obligado a dejar de hablar en alguna ocasión, visiblemente emocionado, al recordar el caso de su abuelo.

"Mi abuelo murió con 92 años, con acento argentino y sin dejar de querer nunca aquella tierra. Así que entenderán que hoy me siento especialmente orgulloso de estar con todos vosotros", relató a los presentes, que le arroparon con aplausos.