La Alcaldesa aboga por renovar el acuerdo de concertación social 'Avilés Innova'

Mariví Monteserín - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha propuesto a la nueva ejecutiva de UGT que saldrá del congreso comarcal "el primer compromiso con esta ciudad, que es de renovar de nuevo el acuerdo de concertación social para los próximos años".

'Avilés Innova', como se denomina de forma coloquial este acuerdo, "tiene que ser una vez más la base de la hoja de ruta de nuestra ciudad y que dé continuidad al acuerdo que está en vigor de concertación social", ha asegurado.

Monteserín ha insistido en que es "necesario tener una estrategia clara y definida para nuestra industria" y ha destacado que "Avilés esa estrategia la tiene clara, la tiene definida y la tiene acordada". "Avanzamos en un nuevo modelo industrial que no solo mira al presente, sino que apuesta por el futuro", ha afirmado.

"Pusimos todos nuestros esfuerzos en convertir Avilés en uno de los principales ecosistemas de innovación industrial de España y lo estamos consiguiendo. En muy pocos años hemos pasado de dos centros de I+D a contar con más de diez centros de I+D que están definiendo y creando la industria de las próximas décadas, lo que va a permitir asumir el liderazgo necesario para garantizar el proyecto de industria avilesina, el concepto de industria amplia, avilesina", ha explicado la alcaldesa.

Monteserín también ha destacado que "dar la cara en estos momentos en el ámbito político o sindical es de valientes", en referencia a la situación actual.