La alcaldesa de Avilés destaca transformación local que posibilita captar inversiones estratégicas

Mariví Monteserín - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado este viernes que el municipio que gobierna despierta hoy el interés de la iniciativa privada como consecuencia de un amplio proceso de transformación productiva, urbana y social que ha posibilitado la captación de inversiones estratégicas.

La regidora municipal, en una interverción en la asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), ha subrayado el respaldo de los agentes sociales a este desarrollo y ha puesto en valor que "la primera universidad privada que apuesta por una ciudad en Asturias lo haga en Avilés", al igual que la próxima apertura del primer hotel de cinco estrellas de gran lujo de la región.

En el plano industrial, ha ensalzado el avance hacia un ecosistema de innovación con la multiplicación de centros de I+D y ha celebrado que el puerto impulse nuevos proyectos tras "adquirir los espacios liberados por baterías de coque para dar impulso nuevos proyectos industriales".

Asimismo, la primera autoridad local ha vinculado este crecimiento a la capacitación del capital humano y ha confirmado que la agencia Sekuens "ha solicitado al Ayuntamiento de Avilés licencia para iniciar el proyecto básico y ejecución de la obra" de la Manzana del Talento, un espacio destinado al emprendimiento industrial junto al Principado.

Por último, Monteserín ha reivindicado la proyección cultural del Centro Niemeyer como el equipamiento más visitado de Asturias con más de 220.000 visitas al año, un éxito sobre el que ha afirmado de forma literal que "tal vez despierte demasiadas envidias".