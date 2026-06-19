Alejandro Cantora, nombrado director gerente del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos

Alejandro Cantora - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta general del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) ha aprobado este viernes el nombramiento de Alejandro Cantora como nuevo director gerente de la entidad, tras el cese del anterior responsable, Ángel Cabal, quien deja el cargo con motivo de su jubilación, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos del organismo, el director es nombrado por la junta general a propuesta de la Presidencia, que actualmente ocupa la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

Alejandro Cantora Álvarez (Piloña, 1981), es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra, donde fue galardonado con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en 2005.

Durante sus más de veinte años de trayectoria profesional, ha desempeñado funciones de análisis de sistemas, gestión de proyectos y consultoría tecnológica en empresas destacadas del sector como MasOrnageE, MasMovil, Euskatel, Telecable y Everis.

A esta faceta técnica suma una experiencia en la gestión pública municipal, ámbito en el que ha desarrollado diversas responsabilidades en el Ayuntamiento de Piloña, incluido el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Modernización y Servicios Generales entre 2011 y 2015. Actualmente es el concejal de Modernización y Comunicación.