Algo muy nuestro' marca el 10º aniversario de los encuentros de clarinete CRESI de Avilés

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los encuentros de clarinete CRESI celebran este viernes en Avilés su décimo aniversario con el concierto 'Algo muy nuestro', que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto estará liderado por el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón bajo la dirección artística del profesor Iván Cuervo y contará con la participación de alumnado y profesorado de una veintena de conservatorios y escuelas musicales de Asturias, Cantabria, León y Salamanca.

El proyecto educativo 'Creando Sinergia' (CRESI) surge a partir de los encuentros de clarinete iniciados en 2016 por los conservatorios Superior y Profesional de Oviedo, extendidos posteriormente al resto de centros con el apoyo del Principado. La iniciativa busca fomentar la convivencia entre estudiantes de distintos niveles educativos, promoviendo la creatividad, la capacidad interpretativa y la adaptación a situaciones de concierto propias del ámbito profesional.

En total, participan 17 instituciones procedentes, además de Asturias, de localidades como Santander, Salamanca, Torrelavega, La Bañeza, Benavente, Astorga o La Robla.

En cada edición, el título del encuentro actúa como hilo conductor del programa. En esta ocasión, según informa el Ayuntamiento, 'Algo muy nuestro' hace referencia tanto al repertorio como al significado del proyecto para la comunidad clarinetística asturiana. El programa está compuesto en su mayoría por obras de música española, arregladas para orquesta de clarinetes por el compositor, director y clarinetista asturiano Xuacu Llaneza.

El concierto incluirá también el estreno de una obra encargada por CRESI a Rodrigo Bengoa Saiz, estudiante de composición y exalumno de clarinete del Conservatorio Profesional de Oviedo, que ha formado parte del proyecto en la mayoría de sus ediciones.

Entre las piezas que se interpretarán figuran 'Suspiros de España', de Antonio Álvarez Alonso; la 'Suite Española nº3 (Sevilla)', de Isaac Albéniz; la 'Danza ritual del fuego', de Manuel de Falla; el 'Primer solo original para clarinete', de Antonio Romero; la 'Danza española' de 'La vida breve', también de Falla; dos danzas españolas de Enrique Granados; la 'Spanish polonaise', de George Horsley; y 'Heavy Boots', de Rodrigo Bengoa Saiz.