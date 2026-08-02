Aller organiza una jornada especial en Coto Bello para seguir el eclipse solar total del 12 de agosto

Mirador de Coto Bello - ALLER

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aller organiza el próximo 12 de agosto una jornada especial en el mirador de Coto Bello con motivo del eclipse solar total, un enclave que el Consistorio destaca por sus condiciones para la observación astronómica.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el programa incluirá charlas divulgativas, conciertos, una sesión de yoga, observación guiada del eclipse y de la lluvia de estrellas de las Perseidas, además de reparto gratuito de gafas de observación hasta agotar existencias.

El Ayuntamiento habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera y varias zonas de aparcamiento para facilitar el acceso al mirador y gestionar la afluencia de visitantes, que prevé que sean miles procedentes de Asturias, del resto de España y del extranjero.