El alquiler se encarece un 9,9% en Asturias en julio, con Oviedo marcando el máximo histórico

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler se ha disparado un 9,9% en Asturias durante el mes de julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos del portal especializado Idealista. Esta acusada subida sitúa la renta media regional en los 10,9 euros por metro cuadrado al mes, impulsada especialmente por el comportamiento del mercado en la capital: en Oviedo el alquiler se ha encarecido un 11,3% interanual hasta alcanzar los 11,7 euros/m.

El precio en Asturias se sitúa en 10,9 euros por metro cuadrado al mes. En la capital del Principado, el precio ha aumentado un 11,3% respecto a julio del año anterior, con 11,7 euros por metro cuadrado al mes, marcando el máximo histórico en Oviedo.

A nivel estatal, el mes de julio se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 6,8% y se establece en 15,3 euros por metro cuadrado. Este dato supone un incremento del 2,7% en los tres últimos meses, un 0,8% con respecto al último mes y el mayor precio de las rentas en España desde que idealista tiene registros.

Casi todas las capitales españolas analizadas por idealista registran subidas interanuales, con solo dos excepciones: San Sebastián (-1,8%) y Vitoria-Gasteiz (-1,5%). El mayor incremento es el de Huesca (14,5%), seguida de Soria (14,2%), Huelva (13,8%), Teruel (13%), Melilla (11,8%), Oviedo (11,3%), Zaragoza (11,3%) y Toledo (11,0%). Por otro lado, A Coruña (0,3%), Bilbao (1,0%) y Pamplona (1,3%) representan los menores ascensos en el último año.