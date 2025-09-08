El alquiler de habitaciones en Asturias sube un 52% respecto a 2015, según Fotocasa

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de alquilar una habitación en una vivienda compartida en el Principado de Asturias se situó en julio de 2025 en 323 euros mensuales, lo que supone un descenso interanual del 0,8%, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa sobre viviendas compartidas en España. Pese a este ligero retroceso, el alquiler de habitaciones en la región es un 22,7% más caro que hace tres años (2022) y un 22,5% más que en 2020.

Asturias se convierte así en una de las dos únicas comunidades autónomas donde el precio interanual baja --junto a Navarra, con un descenso del 6,1%--, en contraste con la subida generalizada en otras regiones. En el ranking autonómico, el precio medio en Asturias se mantiene por debajo de la media nacional, que se sitúa en 510 euros al mes, y lejos de comunidades como Cataluña (618 euros ), Madrid (585 euros) o País Vasco (583 euros).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, advierte de la "fuerte tensión del mercado del alquiler", aunque señala que Asturias resiste la tendencia alcista del resto del país. En comparación con 2015, el precio en el Principado ha aumentado un 52,7%. En Oviedo, el alquiler medio de una habitación bajó un 3,2% en el último año, hasta los 317 euros mensuales.