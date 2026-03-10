La alternativa mejor valorada para la variante de Villabona supone un coste de 298 millones

Alternativas para la variante de Villabona - MINISTERIO DE TRANSPORES

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible someterá a información pública el estudio informativo de la Variante de Villabona en la línea Venta de Baños-Gijón Sanz Crespo. El anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las alternativas que mejor resuelven los objetivos marcados se reflejan en tres posibles variantes de trazado en vía doble, con sus correspondientes ramales de conexión a la infraestructura existente.

En concreto, se someten a información pública tres alternativas, la 'Alternativa 1. Oeste A-66', con un presupuesto de 452 millones de euros (con IVA), la 'Alternativa 2. Este A-66', con un presupuesto de 500 millones de euros (con IVA) y la 'Alternativa 3. Lugo de Llanera', con un presupuesto de 298 millones de euros (con IVA), siendo esta última alternativa la más favorable al resultar mejor valorada desde el punto de vista funcional, medioambiental y socioeconómico, según ha informado el Ministerio de Transportes.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Se trata de nuevos trazados de entre 8 y 12 kilómetros de longitud, que permitirán realizar todos los movimientos entre Oviedo, Gijón y Avilés de manera directa, eliminando las interferencias que actualmente se producen entre los distintos tráficos.

Este estudio tiene por objeto analizar una variante de trazado en la línea Venta de Baños-Gijón Sanz Crespo de ancho ibérico, desde el entorno de la estación de Lugo de Llanera hasta las inmediaciones de la estación de Serín, que permita la mejora de tiempos de viaje entre Oviedo y Gijón (Larga Distancia y Cercanías), el aumento de la capacidad, y una mayor flexibilidad de la explotación ferroviaria.

Esta variante permitirá ofrecer servicios entre Gijón y Avilés que no requieran la inversión de marcha en la estación de Villabona. El proceso de información pública consta de un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE, y el proceso de audiencia tiene una duración de un mes.