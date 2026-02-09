Alto seguimiento de la huelga ferroviaria en Asturias y servicios mínimos "abusivos"

Concentración del sector ferroviario hoy en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de trenes ha arrancado este lunes en Asturias "sin incidentes" y con un seguimiento "alto" de la plantilla con opción a secundarla y no incluida en los servicios mínimos, especialmente en Renfe, pese a unos servicios mínimos del 75% que los sindicatos que se han concentrado este mediodía en la estación del Norte de Oviedo han calificado de "abusivos".

Los sindicatos han subrayado que la convocatoria se hace, además de para reclamar más seguridad y más mantenimiento de la red ferroviaria, "en defensa del usuario", que se ve afectado "por retrasos, infraestructuras obsoletas y material antiguo", una situación que se agrava en Asturias por las dificultades del ancho métrico.

El secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Asturias, Ángel González, ha explicado que la convocatoria es a nivel nacional, pero que en Asturias existen "cuestiones peculiares" que justifican aún más la protesta, como "el deterioro de la infraestructura, del mantenimiento de los trenes y de la reducción y externalización de las plantillas".

"No estamos hablando de mejoras laborales, estamos hablando de la seguridad para los usuarios y para los trabajadores", ha insistido González, quien ha detallado que en la red de ancho métrico hay "una red muy antigua, muy deteriorada y con una falta de mantenimiento corrector y preventivo"; mientras que en la de ancho convencional, ha señalado, "estamos empezando a sufrir también esas carencias".

González ha apuntado a "fallos que se suman a los ya existentes y la tardanza en ponerle freno a estas situaciones" como los principales motivos de la huelga en Asturias.

Por su parte, Javier Herreras, operador de Fabricación y Mantenimiento en El Berrón, ha asegurado que los trabajadores llevan "mucho tiempo denunciando la falta de mantenimiento tanto en las unidades como en las vías", sin que se hayan adoptado medidas suficientes. A su juicio, los recientes incidentes han puesto el foco en un problema estructural que "lleva años denunciándose".

Herreras ha insistido en que el ferrocarril "sigue siendo el método más seguro" y ha pedido a la ciudadanía que "no tenga miedo", al tiempo que ha atribuido las incidencias recurrentes a la falta de inversión. "Cada dos por tres tenemos averías, y todo es por lo mismo", ha afirmado.

El responsable del sindicato ferroviario en Asturias ha señalado que el "estado de precariedad" que atraviesa el ferrocarril ya afecta tanto a las condiciones laborales como a la imagen pública de las empresas del grupo Renfe.

En declaraciones realizadas durante la concentración celebrada en Oviedo, el representante sindical ha lamentado que "antes era un prestigio trabajar en Adif, Renfe o Logirail", algo que, a su juicio, se ha perdido debido a "la falta de mantenimiento y la escasa o nula inversión, salvo en alta velocidad". "Siempre fue nuestro orgullo dar un servicio seguro, regular y puntual", ha remarcado.

"Hace falta más inversión en infraestructuras y en particular aquí en Asturias, además de mayor inversión, que se ejecuten las que están planificadas, que se desarrollen según el calendario que está previsto. Como es el caso del túnel de Olloniego, cuya renovación total está prevista para 2026, pero a día de hoy ni tenemos ni se espera fecha de inicio de obras", ha recalcado el responsable del sector ferroviario de CCOO de Asturias, Ignacio Guzmán Pérez.