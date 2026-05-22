Alumnos del CAI Naranco visitan el cuartel de Buenavista y conocen de primera mano el trabajo de la Policía

Visita de los alumnos del CAI Naranco a la Policía. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional recibió en el cuartel de Buenavista, en Oviedo, la visita de 30 alumnos del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco, en una actividad organizada por la Delegación de Participación Ciudadana dentro de la Semana de la Administración Abierta y las jornadas de puertas abiertas desarrolladas por la institución policial.

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano diferentes unidades y medios especializados de la Policía Nacional, acercándose al trabajo diario que desarrollan los agentes en distintos ámbitos operativos. U

Según destacan desde la Policía Nacional, la exhibición realizada por los guías caninos, en la que los alumnos pudieron observar las capacidades y el entrenamiento de los perros policiales en tareas de detección y obediencia, fue una de las que más llamó la atención de los visitantes.

Durante la visita los agentes de la Unidad Aérea mostraron algunos de los drones utilizados en labores policiales, explicando sus funciones y aplicaciones en materia de seguridad, búsqueda y apoyo operativo.

Los asistentes también visitaron los vehículos y motocicletas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), donde pudieron conocer el equipamiento policial y las funciones que desempeñan los agentes de esta unidad en labores de prevención y respuesta operativa.

La actividad se completó con un recorrido por diversas instalaciones policiales del cuartel de Buenavista, permitiendo a los alumnos conocer el funcionamiento interno de la Policía Nacional y mantener un contacto cercano con los agentes.