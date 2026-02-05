Alva Noto, Ryoichi Kurokawa y NonTech, entre los artistas del 20 L.E.V. Festival

Cartel del L.E.V. Festival (Gijón) - L.E.V. FESTIVAL

GIJÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) celebrará su 20 edición, del próximo 30 de abril al 3 de mayo, con un cartel en el que figuran, entre otros, Alva Noto, Ryoichi Kurokawa, Myriam Bleau + Pierce Warnecke, Tacit Group, Meuko! Meuko! & Hsiangfu Chen, Abul Mogard, Corin, NonTech, Catnapp, Nova Materia, NikNak, Sara Muñiz y Julek Ploski.

Desde la organización del festival, a través de una nota de prensa, ha resaltado que en estas dos décadas el L.E.V. se ha consolidado como un espacio "clave" para la creación audiovisual, sonora y digital contemporánea, y presenta una programación basada en la experiencia en directo y la investigación artística.

De igual modo, han apuntado que cumple veinte años consolidado como proyecto cultural "con un posicionamiento propio en el ámbito de la creación audiovisual y digital contemporánea".

Bajo la dirección de Cristina de Silva y Nacho de la Vega, y desde Datatron como plataforma colectiva de producción, la 20 edición se plantea como "continuidad y proyección".

"El aniversario reconoce un trayecto articulado a partir de la confianza, la permanencia y un diálogo en permanente evolución entre sonido, imagen, performance, tecnología y público", han destacado.

En esta próxima edición, el teatro de la Laboral acogerá "proyectos de alta integración audiovisual, concebidos como performances escénicas, con trabajos centrados en la abstracción, la precisión técnica y la investigación sobre percepción, sincronía y estructura audiovisual".

Por su parte, la programación de La Nave articula propuestas de live AV y performance sonora vinculadas a escenas post-club y experimentales, donde la dimensión audiovisual se despliega desde el pulso rítmico y la fisicidad del sonido.

El entorno natural del Jardín Botánico Atlántico será el escenario de clausura del LEV y el contrapunto a los espacios escénicos industriales, con una propuesta centrada en la escucha e inmersión sonora.

Entre los espectáculos que podrán verse, Alva Noto (Alemania) presentará el estreno mundial de HYBR:ID PARA PARA, un nuevo capítulo de su serie HYbr:ID, en la que procesos basados en datos se traducen en arquitecturas sonoras y visuales de alta precisión.

El artista japonés Ryoichi Kurokawa regresará a L.E.V. con el estreno mundial de su show nD, cierre de una trilogía iniciada hace más de dos décadas y cuyas entregas anteriores ya formaron parte del festival.

Concebida como un díptico audiovisual, la obra explora la sincronía extrema entre sonido e imagen. El colectivo taiwanés NonTech (creado por el fundador de NAXS Corp y NONEYE) presenta el estreno mundial de Ignorance Online: ev0, una propuesta de live cinema construida como ficción especulativa en torno al entretenimiento inmersivo, y la inteligencia artificial.

La programación del Teatro de la Laboral se completará con una constelación de performances que amplían y matizan este eje conceptual.

Por su lado, Myriam Bleau (Canadá) y Pierce Warnecke (US) presentarán The End Product, una performance audiovisual que examina la experiencia cotidiana de los entornos digitales y las dinámicas de extracción en la economía de la atención.

Meuko! Meuko! & Hsiangfu Chen (Taiwán), en su caso, desplegarán una propuesta que cruza electrónica experimental y ritual contemporáneo, explorando la materialidad del sonido y su dimensión sensorial en escena.

Tacit Group (Corea del Sur), por su lado, presentará una performance audiovisual en la que procesos de machine learning generan dos intérpretes de inteligencia artificial que interactúan con el artista en tiempo real.

Abul Mogard (Italia) también presentará una performance basada, en este caso, en arquitecturas sonoras densas centradas en la resonancia y la escucha profunda.

Corin (Australia / Filipinas) y el artista visual Tristan Jalleh (Malasia / Australia) exhibirán un directo audiovisual inspirado en las mitologías filipinas de la creación y en narrativas simbólicas ancestrales.

Por su parte, Catnapp (Argentina) presentará un directo que cruza energía club, performance vocal y presencia escénica, mientras que Nova Materia (Francia / Chile) despliega una propuesta híbrida donde electrónica, gesto y materia sonora se articulan desde una lógica performativa y física.

La artista británica NikNak presenta un nuevo live AV, una propuesta construida a partir del turntablism que sitúa la manipulación del sonido como acto performativo y expande el lenguaje del club hacia territorios de investigación sonora y audiovisual.

La programación del Jardín Botánico Atlántico propondrá una experiencia de escucha atenta en un entorno natural singular, con conciertos en directo el domingo 3 de mayo, mediante un sistema de auriculares inalámbricos.

Este formato permite una relación respetuosa con el espacio y ofrece al público la posibilidad de desplazarse libremente por el jardín mientras sigue los conciertos en tiempo real a través de los auriculares.

En este contexto, Julek Ploski (Polonia) presentará un directo que se mueve entre el exceso digital y la introspección, combinando lirismo melódico y paisajes sonoros post-internet en una propuesta de alta carga emocional.

Por su parte, la compositora y musicóloga gijonesa Sara Muñiz presenta Numen, un proyecto que explora el sonido del territorio a partir del piano, la viola y procesos de repetición y drone, construyendo un hábitat sonoro que dialoga con el entorno.