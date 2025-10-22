Amaral en Avilés 2026: Entradas a la venta para su único concierto en Asturias a partir del viernes

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaral regresará a Avilés el próximo 7 de febrero de 2026 con su gira 'Dolce Vita Tour', que recalará en el Pabellón de La Magdalena en el que será su único concierto en Asturias. Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de este viernes, 24 de octubre, desde las 11.00 horas, a través de ticketvip.es.

Seis años después de su última visita, cuando presentaron 'Salto al color' en el Palacio Valdés, Eva Amaral y Juan Aguirre vuelven a la ciudad con un formato de gran aforo.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el precio de la entrada general y la destinada a personas con movilidad reducida y acompañante será de 38 euros, más 3,8 euros de gastos de gestión.

Las localidades de la planta 1 tendrán un precio de 45 euros, más 4,5 euros de gastos de gestión. La apertura de puertas está prevista a las 19.00 horas, y el concierto dará comienzo a las 21.00 horas.