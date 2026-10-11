Los Amigos del Museo de Bellas Artes celebran su día internacional con una visita por relevos a tres autores

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OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias celebran este domingo el Día Internacional de los Amigos de los Museos con una visita múltiple, por relevos, a tres relevantes autores y obras de la pinacoteca asturiana.

Con motivo del Día Mundial de Amigos de los Museos, que tiene por lema 'Vuestros museos, nuestra pasión', los Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias organizan esta actividad llamada 'Relevos 3x30'.

Según han informado en nota de prensa, se trata de una visita guiada por obras y autores del Museo de Bellas Artes de Asturias donde se van pasando el testigo de un guía al siguiente, como en una carrera de atletismo.

Para participar en la actividad es necesario reservar y recibir conformidad a través del email 'info@amigosmuseobbaa.com'. La actividad tiene dos turnos de inscripción. El primero, a las 11.30 horas y el segundo, a las 12.00 horas. Cada turno, tiene el mismo desarrollo, con tres relevos sucesivos de media hora cada uno.

En la Planta -1 del edificio Ampliación, comienza la visita con el Amigo Alfredo Rodríguez sobre Influencias de El Greco a las 11.30, que cede el testigo en la Planta 0 del edificio Ampliación al Amigo Antonio Patrón sobre Anglada Camarasa. Patrón será relevado en la Planta 1 del edificio Ampliación por la Amiga Ada Fernández sobre Aurelio Suárez.