Amnistía Internacional crea en Gijón un mural por los derechos de las mujeres afganas

GIJÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional Asturias organiza este jueves y viernes en Gijón la iniciativa 'Piezas de libertad', una acción artística y reivindicativa inspirada en la obra de la artista afgana Shamsia Hassani para denunciar la situación de las mujeres y niñas de Afganistán.

La actividad comienza este jueves, 13 de agosto, con la creación colectiva de un mural en la Casa Sindical de Gijón, dirigida por la muralista Saia Galán. La participación estará abierta a la ciudadanía, sin necesidad de experiencia previa, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

El viernes, 14 de agosto, a las 11.30 horas, tendrá lugar la inauguración del mural, un acto que contará con la participación de mujeres afganas refugiadas en Asturias. La iniciativa busca mantener en la agenda pública la situación de las mujeres y niñas afganas cinco años después del regreso de los talibanes al poder.