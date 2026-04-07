Las AMPAs, molestas por la falta de claridad sobre el retraso del contrato de comedores escolares

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GIJÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado Miguel Virgós y varias AMPAs de centros educativos de Gijón han expresado este martes su indignación ante las explicaciones ofrecidas por el concejal de Educación, Jorge Pañeda, con relación al retraso en la licitación de los comedores escolares.

A través de una nota de prensa, han lamentado el cambio de versión en las explicaciones del edil, coincidiendo con el primer día del periodo vacacional, "tras semanas sin ofrecer información", han recalcado.

"Esta explicación, además, introduce un cambio de escenario no comunicado previamente y apunta a que el próximo curso podría comenzar sin la implantación de un cambio del modelo de línea fría, sin que exista una fecha definida ni una planificación concreta", han advertido.

A este respecto, han apuntado que, si bien, inicialmente, el retraso fue atribuido a la entrada en vigor de un Real Decreto estatal, publicado en abril de 2025, luego se achacó a la falta de actuación de una responsable técnica municipal.

"Las entidades consideran que ambas versiones son incompatibles entre sí y no se corresponden con las declaraciones realizadas por el propio concejal en diciembre de 2025, cuando aseguró que los pliegos estaban 'muy avanzados' y que estarían listos entre enero y febrero de 2026", se han quejado.

Por todo ello, han reclamado al edil explicaciones "claras, completas y verificables" sobre el estado real de la licitación, los motivos del retraso y las responsabilidades correspondientes.

Al tiempo, han convocado una asamblea abierta a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía interesada, con el objetivo de compartir información sobre la situación actual del servicio y valorar posibles acciones, a las 18.00 horas, el próximo día 15.

Han remarcado, asimismo, que se trata de un servicio esencial para miles de escolares del municipio, que actualmente consumen comida regenerada elaborada fuera de Asturias, por lo que consideran "inaceptable la falta de claridad en un asunto que afecta directamente a la alimentación infantil", han reprochado.