Gijón: Patricia Conde e Inés Paz conducirán las galas de la 64 edición del FICX

Presentación de la 64 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), en la antigua Escuela de Comercio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, ha destacado este viernes que la gala inaugural de la 64 edición del certamen, que se celebrará de 13 al 21 de este mes, será conducida por Patricia Conde, humorista y presentadora muy conocida, mientras que la clausura correrá a cargo de Inés Paez, "rostro muy conocido televisivo".

Así lo ha indicado, durante la presentación del certamen en la antigua Escuela de Comercio, en la que ha intervenido, también, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de Divertia y concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador, el jefe de programación del festival, Tito Rodríguez.

Esta 64 edición contará con un total de 228 títulos, de los que 46 son estrenos mundiales y 98 son cortometrajes. Además, 111 están dirigidos por mujeres (48,6 por ciento) y 190 tienen participación mayoritaria europea, de los que 82 son de producción mayoritaria española y 35 asturiana. En total, en los nueve días podrán verse un total de 286 proyecciones.

Díaz Castaño, que ha prometido una edición cargada de propuestas para todos los públicos, ha tenido palabras de recuerdos para dos personas muy vinculadas al festival con motivo de su fallecimiento, el programador del evento Fran Gayo y quien fuera su director José Luis Cienfuegos, pero también para otros como el cineasta Gonzalo Suárez.

En cuanto al jurado de la Competición Internacional Albar, estará formado por: el cineasta esloveno Olmo Omerzu; la directora y docente Bárbara Santa-Cruz; la directora artística del Riga International Film Festival Sonora Broka; la productora Nadine Rothschild; y el cineasta gallego Álvaro Gago.

Respecto al jurado Fipresci, lo conforman: el dramaturgo, cineasta y periodista Esteve Soler; la crítica eslovena Veronika Zakonjsek; y el crítico y periodista sueco Johannes Hagman.

En el caso de la Competición Internacional FICX Premiere, el crítico y programador Miquel Escudero, la productora y gestora cultural mexicana Fabiola Velázquez, y la programadora Ana Catalá, serán los encargados de elegir los galardones.

Referente al Jurado Internacional de Cortometrajes, esté contará con la gestora cultural portuguesa Salette Ramalho, la actriz francesa Lena Garrel y la guionista, directora y productora Kim Lêa Sakkal.

Por su parte, el Jurado de Cine Español estará formado por la cineasta, artista visual e investigadora Pilar Monsell; la actriz, directora y productora Nerea Barros; y José Manuel Zamora, fundador y director de Abycine.

El Jurado CIMA, que concederá el premio a la mejor película dirigida por una mujer, reunirá a Inés Toharia, cineasta, investigadora y especialista en preservación fílmica; Celsa Díaz, artista plástica, ilustradora y cineasta; y Elena Molina, directora y guionista de documentales.

La sección La Noche del Corto Español, asimismo, contará con: Beatriz Hernández, productora y gestora cultural; Gabriel Doménech, investigador y docente universitario; e Inés G. Aparicio, cineasta y creadora audiovisual asturiana.

En el ámbito de la industria, Semilleru Lab contará con dos jurados diferenciados. Uno será el encargado de evaluar los proyectos en desarrollo, integrado por: Manon Arlot; Pedro Andrade; y Silvia Fuentes. Por su parte, el jurado de proyectos en posproducción estará compuesto por Federica Fausto, Sébastien Fouque y Tajana Kosor.

PRESENCIA INTERNACIONAL EN EL FICX

Por otro lado, Díaz Castaño ha resaltado el paso por el FICX de grandes figuras del cine internacional. Entre estos, están los cineastas Carlos Reygadas y Peter Mullan, distinguidos con los Premios de Honor del Festival.

En el listado figuran, también: la directora francesa Caroline Deruas Peano, Premio Especial Retueyos; Belén Funes, Premio Comadre de Cine; y Javier Maqua, Premio Isaac del Rivero.

Además, estará presente la cineasta Pilar Palomero, ganadora de los Goya a la mejor dirección novel y al mejor guion original por Las niñas, que acudirá al Festival para participar en la entrega del Premio Especial Retueyos.

Otros nombres del plantel de invitados son: la estadounidense Hal Hartley; la cineasta Ann Oren; Albert Serra; la directora sueca Maria Bäck; James Benning, referente del cine experimental; la creadora argentina Lucia Seles; Lisandro Alonso; Ado Arrieta; el británico Grant Gee; la cineasta francesa Sarah Leonor; la directora belga Ann Sirot; Claude Schmitz; el documentalista belga Jérôme Le Maire; y Adelina Scintele, directora de Awaken Thee, Romanian!.

Además, estarán en Gijón cineastas como Katharina Rivilis, Antonin Peretjatko, Hoda Taheri y Boris Had*ija, Céline Carridroit y Aline Suter, Guillaume Massart, Alex Thompson y Spiros Stathoulopoulos, entre otros.

El plano interpretativo, por Gijón se dejarán ver, entre otros: Ruth Díaz, Raquel Guerrero, Timy Benito, Pablo Carbonell, Irene Menéndez Palomino, Violet Braeckman, Jeff El-Eini, Venecia Franco, Eszter Tompa, Félix de Givry, Louiza Aura o Ana Dumitrasçu, a los que se sumarán Jordi Vilches y Laia Cabrera. También estará presente la alpinista Rosa Fernández, protagonista del documental 'Mi última gran montaña', dirigido por Bego D. Berenguer.

El FICX recupera, por otra parte, la pieza de cabecera, dirigida por la cineasta asturiana Alicia Moncholí y concebida en diálogo con la identidad gráfica diseñada por Marco Recuero, bajo el concepto El cine como un rayo de luz.

MANTENER LA ESENCIA

Moriyón, por su lado, ha resaltado que el FICX es una forma de entender Gijón, a lo que ha incidido en que ha sabido adaptarse a los tiempos "sin perder su esencia".

Con un listado "inmejorable" de películas y cineastas, el certamen, a su juicio, es una "ventana al mundo y a la vez un espejo en el que reconocernos".

Para la alcaldesa, construye un sentimiento de pertinencia y es reflejo de una Gijón "abierta, curiosa". Ha remarcado, eso sí, que parte de su éxito se debe al público también, a lo que ha puesto en valor que, 64 ediciones después, el FICX sigue escribiendo su historia.

Por su parte, Martínez Salvador, ha destacado que el FICX forma parte de la identidad de la ciudad y es parte de una historia compartida por varias generaciones de gijoneses.

Ha resaltado, al tiempo, que el certamen ocupa una parte importante de la historia de la ciudad y es resultado de una apuesta por un modelo "abierto y creativo", además de ser, a su modo de ver, un motivo orgullo para la ciudad. Por ello, se ha comprometido a seguir apoyando desde el Ayuntamiento al FICX.

SEMILLERU LAB

Además, en el FICX, el programa SEMILLERU Lab reunirá cinco proyectos en desarrollo y otros cinco en post-producción, entre ellos trabajos de Amalia Ulman, Lucía Estévez, Thomas Woodroffe y Pedro Díaz, mientras que SEMILLERU Campus formará a 15 cineastas emergentes residentes en Asturias.

En el caso de FICXPro, se abordará la internacionalización, los derechos de autor y la propiedad intelectual con profesionales como Peter Andermatt, Juan Carlos Fernández Fasero y Pelayo García Álvarez.

Por su parte, los encuentros sobre sostenibilidad, patrocinados por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y la Dirección General Agenda 2030, y coproducidos con Asturias Paraíso Natural Film Commission, reunirán a especialistas como Eneko Muruzabal, Sara Antuña, Sergio Grobas, Natàlia Ejarque Caldés y Paloma Andrés Urrutia.