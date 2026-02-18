Amplio apoyo a la propuesta de Foro para fortalecer la seguridad y respuesta ante emergencias en Asturias

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante el Pleno. - FORO ASTURIAS

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha aprobado este miércoles una iniciativa del diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, para mejorar el sistema de emergencias del Principado con medidas centradas en reforzar la coordinación operativa y avanzar en prevención normativa. La iniciativa ha contado con la abstención de Vox y el voto positivo del resto de grupos.

Pumares ha defendido en el Pleno una moción, consecuencia de una interpelación previa al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de emergencias y los protocolos vigentes en Asturias, que propone articular con la Delegación del Gobierno protocolos "claros" que garanticen el mando único del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en los operativos de protección civil.

El diputado de Foro sostiene que blindar el mando único del SEPA, en el marco de las competencias autonómicas en protección civil, "no implica excluir a nadie", sino garantizar "una dirección clara" cuando se activan recursos ante una emergencia.

La moción también plantea garantizar la plena interoperabilidad y la interconexión de los sistemas de comunicación del SEPA con el resto de cuerpos que intervienen en emergencias en Asturias, al considerar que "no tiene sentido" que cada servicio maneje sistemas de información distintos o que la transmisión de datos no sea inmediata.

LEY DE EMERGENCIAS Y REVISIÓN DE PLANES

En el ámbito de la prevención, Pumares reclama impulsar una Ley de Gestión de Emergencias y Protección Civil del Principado de Asturias que adapte la normativa autonómica a la legislación básica estatal, refuerce las competencias del SEPA, modernice su estructura y aporte seguridad jurídica a los profesionales.

Asimismo, propone aprobar y poner en marcha de forma inmediata el decreto que regula el registro de planes de autoprotección, con el objetivo de garantizar el control, seguimiento y actualización de planes en instalaciones sensibles, como grandes industrias.

La moción incluye además la revisión integral del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa) y de planes específicos como los relativos a incendios, inundaciones o contaminación marina, con el fin de adaptarlos a la evolución de los riesgos y a las nuevas herramientas tecnológicas y sistemas de alerta.

Según ha resumido el diputado, los seis puntos de la iniciativa persiguen "dos objetivos claros": reforzar la coordinación mediante protocolos claros y mejor intercambio de datos; y mejorar la prevención a través de una nueva ley autonómica, el desarrollo normativo pendiente y la actualización de los planes vigentes.

RÉPLICA SOCIALISTA

El diputado socialista Ricardo Fernández ha acusado a la oposición de introducir confrontación política en un debate "estrictamente técnico" y ha defendido que las competencias en materia de protección civil están claramente definidas.

Fernández ha señalado que su grupo entiende la proposición "siempre y cuando se comprenda que se trata de una continuación de lo que ya se está haciendo" y ha afirmado que "no hay nada novedoso en este sentido", subrayando que los principios de prevención, coordinación, mando único y preservación de la cadena de mando ya forman parte de la actuación ordinaria del SEPA.

Asimismo, ha recalcado que varias de las medidas planteadas por Pumares (Foro) ya están incluidas en el plan normativo del Gobierno, como la futura Ley de Emergencias o el decreto del registro de planes de autoprotección, y que se está trabajando en la interoperabilidad de los sistemas en coordinación con la Dirección de Estrategia Digital.

MANDO ESTATAL EN GRANDES EMERGENCIAS

Desde Vox, su diputada Sara Álvarez Rouco ha defendido dos enmiendas al considerar que no debe priorizarse un enfoque "localista" frente a la unidad de coordinación con el Estado.

Álvarez Rouco ha indicado que, aunque comparten la modernización normativa y la mejora de la interoperabilidad, las emergencias "no pueden ser un campo de batalla competencial" y que, en situaciones de gran magnitud, debe existir una dirección "claramente estatal", apostando por un sistema integrado en el que actúen bajo criterios comunes la UME, Guardia Civil, Policía Nacional y los recursos autonómicos.

En el cierre del debate, Pumares ha rechazado las dos enmiendas presentadas por Vox al considerar que "diluyen el núcleo" de la moción.