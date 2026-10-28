Ángel Asensio, Ximena Caraza y Rafael Miranda serán nombrados 'Nuncios Ovetenses' el 4 de noviembre

Amador Fernández; Ángel Asensio Laguna; José Damián Bogas; Ana de Miguel; Santiago González-Alverú; Ana de la Cueva, José Luis Martínez-Almeida y Rafael Miranda. - SGANMEDIOS

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; la directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza; y el ejecutivo del sector energético Rafael Miranda serán nombrados 'Nuncios Ovetenses' el próximo 4 de noviembre en Oviedo, una distinción promovida por la revista Vivir Oviedo en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

El galardón reconoce a personalidades nacidas fuera de Asturias que mantienen una vinculación con Oviedo y asumen el compromiso de ejercer como embajadores de la capital del Principado y de su cultura, según ha informado la organización en una nota de prensa.

El programa comenzará a las 12.20 horas en la plaza del Fontán, frente al Palacio del Marqués de San Feliz, donde los tres distinguidos beberán agua del 'Cañu del Fontán'. Con este gesto, los promotores buscan recuperar una tradición que vincula el acto de inclinarse ante la fuente con una muestra de humildad y de pertenencia a la ciudad.

Según el relato recogido por la organización, la ubicación de la fuente obliga a agachar la cabeza para beber, un gesto que la tradición atribuye a mandatarios civiles y religiosos antes de asumir sus privilegios.

Posteriormente, a las 12.50 horas, la comitiva se trasladará al salón de recepciones del Ayuntamiento de Oviedo, donde el alcalde, Alfredo Canteli, entregará los distintivos. Cada uno de los homenajeados recibirá un pergamino caligrafiado a mano y una medalla conmemorativa elaborada artesanalmente en los talleres de Joyería Quirós. La conclusión del acto está prevista en torno a las 13.30 horas.

Asensio, Caraza y Miranda se incorporarán así a una nómina de 'Nuncios Ovetenses' de la que forman parte la presidenta del Círculo Fortuny, Xandra Falcó; el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas; la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

La edición cuenta con el patrocinio de Interprotección, Hyundai, Joyería Quirós y Caja Rural de Asturias.