Ángel García anuncia una nueva reserva de suelo en Bobes por parte de una empresa asturiana

Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado una nueva reserva de suelo por parte de una empresa asturiana en el área industrial de Bobes.

El primer edil explicó que se trata de una empresa familiar de segunda generación vinculada al sector de la logística, que ha presentado ante Sogepsa, la sociedad encargada de comercializar el suelo, una solicitud para reservar 14.468 metros cuadrados. La petición se formalizó tras varias reuniones entre la empresa y el alcalde.

García puso en valor que, en las dos últimas semanas, tres empresas han reservado suelo en Bobes, con un total de 53.572 metros cuadrados bloqueados. "Es una muy buena noticia por la inversión que va a acarrear y por los puestos de trabajo y actividad económica, licencias o impuestos", destacó el alcalde.

Sobre el ritmo de ocupación del polígono, el primer edil recordó que Bobes "no solamente es Amazon, es Costco, también, estamos teniendo mucha empresa asturiana que está llevando a cabo inversiones. Y desde el Ayuntamiento esa labor proactiva que estamos haciendo de captar nuevas inversiones en el concejo está dando buen resultado".

García quiso dar las "gracias a los técnicos municipales que están siendo en la tramitación muy ágiles, facilitando las cosas". Finalmente, el alcalde confió en que, una vez formalizadas las reservas, el Principado tramite con agilidad la venta del suelo.