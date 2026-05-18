Ángel García muestra públicamente su apoyo a Adrián Barbón: "Discutimos, pero siempre llegamos a acuerdo"

Ángel García, Junto A Adrián Barbón En Siero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha aprovechado este lunes la presencia del presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, en Siero, con motivo de la reunión del Consejo de Gobierno, para mostrar públicamente su apoyo al dirigente socialista.

"Discutimos cuando tenemos que discutir, pero le tengo que reconocer que siempre llegamos a acuerdos en beneficio de los vecinos, en este caso defendiendo Siero, y él tengo que darle las gracias porque siempre atiende nuestras quejas y intenta buscar la mejor solución posible, y lo quiero agradecer públicamente", ha señalado en declaraciones a los periodistas.

El alcalde ha querido también agradecer al gobierno regional que hayan escogido Siero para su reunión semanal, la primera desde que García es alcalde.

Angel García 'Cepi' ha visitado en Lugones las obras de las 44 viviendas públicas de alquiler asequible ubicadas en la avenida de Les Bellotines. Los pisos, de una y dos habitaciones, los está construyendo la empresa pública Vipasa, en una parcela cedida por el Ayuntamiento, y que cuentan con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante la visita, tras la celebración del consejo de Gobierno en Pola de Siero, el regidor ha puesto esta actuación como un modelo de éxito recordando que en el 2022 cedieron la parcela para la construcción de estas viviendas y que llegaron a un acuerdo de que fuesen en régimen de alquiler y para jóvenes que tengan un contrato de trabajo.

"Entendíamos que a la clase trabajadora veces la excluimos de este tipo de viviendas y nos parecía que era lo más importante. Gente que con un trabajo tiene dificultades lamentablemente para acceder a una vivienda y esa es nuestra prioridad. Y bueno, el ofrecimiento que hacemos al gobierno para seguir trabajando en esta línea, en habilitar o en generar suelos públicos para seguir haciendo promoción pública como este caso y que estamos siempre para colaborar", ha destacado García.