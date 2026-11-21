La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, en un mitin. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha defendido este sábado en Pravia el plan nacional de infraestructuras del PP, y ha contrapuesto el "rigor, solvencia y experiencia" del proyecto 'popular' y de Alberto Núñez Feijóo frente a quienes acuden a los actos electorales "a bailar".

En declaraciones a los medios antes de participar en un mitin, Pumariega ha asegurado que el PP cuenta con una "hoja de ruta clara" y medidas "muy concretas" para el Principado. Según ha indicado la candidata, estas actuaciones se centran en resolver infraestructuras que llevan "prometidas y pendientes desde hace mucho tiempo" en Asturias.

Entre las actuaciones prioritarias, Pumariega ha mencionado el vial de Jove en Gijón, la Ronda Norte en Oviedo, la Autovía del Suroccidente y la supresión del peaje del Huerna.

Asimismo, Pumariega ha subrayado la necesidad de impulsar oportunidades en el territorio mediante el apoyo a la industria y a los jóvenes asturianos, con el objetivo de evitar que tengan que marcharse de la comunidad por falta de perspectivas laborales.