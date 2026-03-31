Un año del accidente de Cerredo: Xabel Vegas (IU) pide controles estrictos contra la minería ilegal en Asturias

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha recordado este martes a los cinco mineros fallecidos hace un año en el accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, y ha pedido "controles estrictos" frente a la explotación ilegal de carbón en Asturias.

En una nota de prensa, Vegas ha analizado el papel de la comisión de investigación parlamentaria, subrayando que, aunque no se trata de un tribunal y la responsabilidad política ya se depuró en su día con la dimisión de la consejera Belarmina Díaz, el proceso "debe servir para garantizar la seguridad en el futuro".

Ahora, el dictamen de la comisión debe "poner encima de la mesa todas las medidas necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir". En este sentido, ha apuntado que existen ámbitos de actuación claros, especialmente en el terreno de las inspecciones. Vegas ha recordado que la Inspección General de Servicios ya se encuentra examinando la Dirección General de Minas para revisar los protocolos que se siguen en las explotaciones.

Para Convocatoria por Asturies, el objetivo de estas medidas es "fortalecer el control" para que no se repitan situaciones de desprotección laboral. Según ha manifestado el portavoz, es necesario que se articulen los mecanismos necesarios "para que no pueda haber empresarios desalmados que metan gente a trabajar dentro de una mina sin las medidas de seguridad necesarias y además para explotar carbón de manera ilegal".