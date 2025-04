Acusa a PP y a Vox de "utilizar políticamente" el accidente de la mina de Cerredo y de no tener interés en conocer lo ocurrido

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz, ha presentado su dimisión con carácter irrevocable. Lo hizo este lunes, según ha confirmado este martes en una comparecencia en el pleno de la Junta General del Principado sobre el accidente del 31 de marzo en la mina asturiana de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, donde cinco mineros perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos.

Tal y como se estableció en el orden del día Belarmina Díaz tuvo una intervención inicial de veinte minutos. Dedicó ese tiempo a dar información sobre el accidente y los trámites administrativos sobre la explotación.

Fue después de escuchar al resto de portavoces, muy críticos con los controles del gobierno en las explotaciones mineras, cuando Díaz ha dado la noticia.

En su intervención final ha acusado a PP y a Vox de "utilizar políticamente" el accidente y de no tener interés en conocer lo que ocurrió de verdad.

Ha dicho que al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que le "tendió su mano" para hablar y que no recibió respuesta. "Porque a ustedes no les importa por qué se produjo la explosión de Grisú de Blue Solving, no les importa. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona, que ni yo ni mi familia merecemos", ha añadido.

Así, ha explicado que este lunes presentó su dimisión irrevocable al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, que estaba presente en el pleno. "Gracias, presidente, por haber confiado en mí, pero, como bien sabes, yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente mi único objetivo era investigación, verdad y justicia, y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia", le ha dicho al presidente asturiano.

Belarmina Díaz llevaba hasta la fecha unos dos meses en el cargo, después de suceder en el cargo a Nieves Roqueñí, que está presidiendo el Puerto de Gijón.

Nacida en 1968 en Astorga (León), Belarmina Díaz, es ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, doctora en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo y Máster en Evaluación de Impacto Ambiental, por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Desde junio de 2017 hasta febrero de 2025 fue directora general del Gobierno del Principado de Asturias, en energía y minería; presidenta del Fundoma (Fundación Docente de Mineros Asturianos) y de la Comisión Regional de Seguridad Minera.

Previamente, trabajó 3 años en la empresa privada y 19 años como profesora de la Universidad de Oviedo, 9 de ellos como Profesora Titular y 5 años como subdirectora de la EPS Guillermo Schulz. Ha dirigido o participado en más de 75 proyectos de investigación; cuenta con publicaciones en revistas científicas. Ha sido evaluadora de proyectos europeos, revisora de revistas científicas, miembro de comités científicos y autora de un libro y de capítulos de varios libros de restauración minera.