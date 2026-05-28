ANPE aborda con Educación las medidas del pacto 'Asturias Educa' y las 23 horas lectivas para el próximo curso

Reunión entre el sindicato ANPE y la Consejería de Educación. - ANPE ASTURIASR

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE se ha reunido con la consejera de Educación, Eva Ledo, para trasladar al Gobierno autonómico el conjunto de retos que, a juicio de la organización, todavía quedan pendientes en la enseñanza pública en materias como las retribuciones o la estabilidad de las plantillas. Asimismo, en el encuentro se han abordado las nuevas instrucciones de la Administración que aclararán que la reducción de jornada a 23 horas lectivas no se va a aplicar en los horarios de recreo.

Durante la reunión de balance del curso escolar 2025-2026, el sindicato mayoritario de la educación pública ha incidido en que, a pesar de que el pacto 'Asturias Educa' y el acuerdo de las 23 horas han supuesto un avance importante, todavía queda mucho por hacer en el sistema educativo asturiano.

ANPE ha manifestado su compromiso de seguir trabajando en las mesas de negociación para conseguir mejoras en el ámbito retributivo, en la organización de los centros de enseñanza y en la reducción de la tasa de interinidad docente, con el objetivo final de mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Por otra parte, la organización sindical ha valorado el anuncio de la Administración educativa de emitir unas nuevas instrucciones destinadas a los equipos directivos de los centros de Educación Primaria. Según ha detallado el sindicato, estas directrices buscan aportar una "mayor solvencia" a la hora de elaborar los horarios de los centros.

En este sentido, ANPE ha subrayado la importancia de que el nuevo documento vaya a especificar de manera explícita que la reducción horaria no se aplicará al tiempo de recreo, una concreción que constituía una demanda directa del cuerpo de maestros.