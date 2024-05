ANPE acusa al resto de sindicato docentes de "tirarse al monte" con su manifestación apoyada por la FAMPA Miguel Virgós

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha acusado al resto de organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente --CCOO, Suatea, UGT y CSIF-- de "tirarse al monte en su desesperación anunciando un encierro y posterior manifestación, con la participación de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Asturias, Miguel Virgós, a quien han concedido una silla en la mesa de la convocatoria", algo que para ANPE es "inaudito".

Desde ANPE se han mostrado este jueves muy críticos con el resto de sindicatos y han indicado que en el "actual akelarre faltaban las numerosas siglas, cada una con su lema, que fueron invitadas y participaron en la manifestación del 27 de abril".

Así consideran que se invitaron desde "partidos políticos, sindicatos de corte soviético, asociaciones anarco sindicalistas, asociaciones de padres y madres", todos, a juicio de ANPE "con su discurso particular, alejado de las necesidades profesionales docentes pactadas por todos los sindicatos de la Junta de Personal Docente no universitaria de Asturias".

"Con estas iniciativas han decidido romper con la unidad sindical. ¿A quién beneficia una convocatoria con estos compañeros de viaje? Al profesorado no", manifiesta ANPE a través de un comunicado.

ANPE NO HACE POLÍTICA

La organización sindical ANPE ha insistido en que ellos "no hacen política y se mantiene fiel a sus valores de profesionalidad e independencia y rechaza una vez más que entidades no docentes puedan unirse libremente a la convocatoria con soflamas y demandas que no representan al colectivo".

En este sentido lamentan que se releguen sus reivindicaciones profesionales, como consideran ya ocurrió en la manifestación del 27 de abril, en la que participaron organizaciones políticas y sindicales sin ninguna representación entre el colectivo docente.

"En esta ocasión a las organizaciones sindicales convocantes se une la Federación de Padres y Madres Miguel Virgós, cuyos dirigentes han expresado sin ningún rubor que lo que es bueno para los docentes es bueno para los alumnos. Desde ANPE recibimos con estupefacción estas declaraciones teniendo en cuenta que esta Federación reclamó medidas como huelga de deberes, acusó a los docentes de ser un colectivo privilegiado y pidió a la Consejería de Educación la implantación de la jornada partida y la actividad educativa durante el mes de julio en los centros asturianos", añade ANPE.

Insisten en que su organización seguirá defendiendo exclusivamente las reivindicaciones profesionales del profesorado de la enseñanza pública, sin la presencia de organizaciones políticas ni sindicales ni de otros colectivos que a su juicio mantienen intereses ajenos que desvirtúan las justas reivindicaciones docentes.