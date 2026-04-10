ANPE anima a las familias a elegir la educación pública de cara al próximo curso lectivo

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OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con la próxima apertura de los plazos de admisión de alumnado de nuevo ingreso y cambio de centro para el próximo curso 2026-2027, el sindicato ANPE se dirige a las familias para "recordarles que la enseñanza pública constituye una opción educativa sólida, cercana y de confianza para el presente y el futuro de sus hijos e hijas".

A través de un comunicado ANPE resalta que "la enseñanza pública es sinónimo de calidad educativa" e incide en que "en sus aulas se trabaja cada día para ofrecer una formación rigurosa, actualizada y adaptada a las necesidades del alumnado".

Además el sindicato recuerda que la gratuidad del sistema público garantiza que todas las familias, con independencia de su situación económica, puedan acceder a una educación completa y con plenas garantías.

ANPE hace hincapié en la excelencia que define al sistema público de enseñanza, sustentada en el compromiso diario de miles de docentes y destaca que el profesorado accede a la función pública mediante procesos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y mantiene una formación permanente a lo largo de su carrera que refuerza su preparación y vocación.

"La profesionalidad de los docentes, su implicación y su cercanía son garantía de una formación de calidad. Además, la enseñanza pública cumple una función esencial en la cohesión social", dice ANPE.

Por todo ello, el sindicato anima a las familias a conocer de primera mano la oferta educativa de los centros públicos de su entorno y a confiar en un modelo que combina calidad, gratuidad y profesionalidad y asegura que elegir la enseñanza pública es "apostar por una educación que abre oportunidades, fortalece valores y construye futuro".