ANPE considera "insuficiente" Oferta de Empleo Público 2026

Archivo - Nueva ejecutiva de ANPE Asturias, con la presidenta Mariela Fernández, en el centro. - ANPE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha reclamado que se convoquen en 2027 todas las plazas acumuladas de las Oferta de Empleo Público 2025 y 2026 y que se elimine la tasa de reposición. Este lunes se ha celebrado la reunión de la Mesa General de negociación del Principado de Asturias con relación a la OEP y la organización se ha posicionado en contra de la propuesta de la administración por considerarla ·insuficiente".

Según informa ANPE la propuesta incluye un total de 310 plazas para cuerpos docentes, de las que 292 se destinan al acceso por turno libre y 18 a promoción interna desde el subgrupo A2 al cuerpo de Secundaria. En el turno libre, la distribución es de 165 plazas para Secundaria, 111 para el cuerpo de Maestros y 16 para el cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Unas cifras que ANPE "considera insuficientes para atender las necesidades reales del sistema educativo".

Añade ANPE que la propuesta inicial de la Administración solo contemplaba 129 plazas de TEI de las 167 disponibles y planteaba amortizar el resto. ANPE solicitó la inclusión íntegra de todas las plazas, petición que fue atendida.

Las plazas contempladas en la OEP 2026 para secundaria y otros cuerpos se suman a las correspondientes al ejercicio 2025 que aún no están ejecutadas. No obstante ANPE ha reclamado a la Consejería un compromiso expreso de que la totalidad de estas plazas, para los distintos cuerpos, se convoquen en su integridad en el proceso selectivo previsto para 2027, a excepción del cuerpo de Maestros, cuya ejecución corresponde para 2028.

Recuerda el sindicato que la tasa de reposición constituye el principal obstáculo para disponer de ofertas de empleo público que respondan a las necesidades reales de los centros y a la calidad del servicio educativo. Por ello, ANPE exige la eliminación de tasa de reposición y la realización de un estudio exhaustivo de las necesidades de plantillas en todos los niveles y etapas, que permita identificar todas las plazas y sacarlas a oposición en el mayor número posible.

Consideran que este estudio debe contemplar la complejidad creciente de las aulas, la atención a la diversidad, la implantación de nuevos programas y la carga burocrática que soporta el profesorado.

Para ANPE, la estabilidad de las plantillas es condición básica para mejorar la calidad educativa y garantizar una atención continuada al alumnado, evitando la rotación permanente de docentes interinos.