ANPE se desmarca de la manifestación del resto de organizaciones al entender que supone un "batiburrillo"

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha informado este lunes que no va a secundar la manifestación por la educación pública convocada este sábado por las organizaciones CCOO, UGT, CSIF y Suatea para reclamar al Principado más recursos.

ANPE señala que esa manifestación se ha hecho extensiva a entidades no docentes, que acudirán con sus propias demandas, lo que provocará un "batiburrillo de reclamaciones", quedando las reivindicaciones profesionales de los docentes "relegadas y diluidas en una sopa de siglas y banderas". La organización afirma que no prestará sus siglas a otros fines que no sean la defensa del profesorado.

En cualquier caso, desde ANPE explican que mantienen sus reivindicaciones, que pasan por exigir medidas como un nuevo acuerdo de plantillas y reducción de ratios, equiparación retributiva con otras CCAA, reducción de carga burocrática, bajada de la carga lectiva a 23 horas, reducción voluntaria de la jornada lectiva de profesores mayores de 55 años, complemento retributivo para los PTFP, integración del ciclo de 0-3 años con una gestión totalmente pública, evaluación "rigurosa" del programa 'Hable', formación permanente en horario lectivo e inversión en centros educativo.

"Estas reivindicaciones profesionales sitúan al profesorado en el eje del sistema educativo asturiano y deben desarrollarse por la vía de la presión y la negociación del colectivo, y no amparándose en una convocatoria de movilización con clara intencionalidad política, otorgando voz a organizaciones cuyo discurso históricamente dista mucho de mostrar interés por los derechos del profesorado", han advertido desde ANPE.