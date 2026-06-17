ANPE exige al Principado que rectifique la supresión de ciclos de FP y mantenga la oferta pública

Protesta - ANPE

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que exige a la Consejería de Educación del Gobierno asturiano que rectifique y que no suprima dos ciclos formativos de Grado Superior de la oferta de la enseñanza pública asturiana.

ANPE solicitó una reunión con la Administración y convocó concentraciones con el profesorado de los centros afectados para mostrar su oposición al cierre de ciclos de FP y defender una Formación Profesional pública "de calidad".

Tras la convocatoria de la concentración celebrada este miércoles en el CIFP La Laboral de Gijón, uno de los centros afectados, la Consejería concedió finalmente a ANPE la reunión solicitada, que tuvo lugar hoy a las 13.00 horas, según ha informado el sindicato.

En la reunión mantenida con el Director General de FP, ANPE ha solicitado la retirada de la decisión de la Consejería de Educación de suprimir ciclos formativos de Grado Superior en la enseñanza pública asturiana. La organización sindical considera injustificada esta medida, que afecta a los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), y que supone un recorte de la oferta formativa en centros públicos.

ANPE rechaza los argumentos de la Consejería, que atribuye la decisión a la dificultad de encontrar empresas para la realización de prácticas con el nuevo modelo de FP. Desde el sindicato se ha trasladado que este problema responde a una situación estructural derivada de la implantación de la nueva ley de Formación Profesional, aún sin desarrollar plenamente en Asturias, y que no puede repercutir negativamente en el alumnado ni en los centros educativos.

"No se puede castigar a la enseñanza pública por las dificultades de adaptación a una nueva normativa", señalan. Asimismo, ANPE cuestiona el argumento de la falta de demanda laboral en estas especialidades, especialmente cuando la oferta en centros privados se mantiene sin cambios, lo que evidencia una desigualdad de trato. El sindicato ha propuesto mantener la oferta completa de estos ciclos (en turno de mañana, tarde y modalidad telemática) y ha instado a la Consejería a reconsiderar su decisión. La Administración se ha comprometido a estudiar esta propuesta.

Mientras tanto, ANPE mantiene su calendario de movilizaciones en defensa de una Formación Profesional pública de calidad. Tras la concentración celebrada en el CIFP La Laboral de Gijón, el sindicato convoca al profesorado del CIFP de Avilés a una concentración este jueves 18 de junio a las 11.15 horas en el propio centro.