ANPE pide un cambio normativo que flexibilice las vías para la acreditación de la Competencia Digital

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha reclamado un cambio normativo que flexibilice las vías para la acreditación de la Competencia Digital Docente para que se haga "por vías diversas y accesibles para todos el profesorado de Asturias sin necesidad de estar en activo".

En una nota de prensa, el sindicato ha indicado que el sistema actual representa "un agravio comparativo" entre el profesorado respecto de otras comunidades autónomas.

En Asturias, han explicado, los niveles A1, A2, B1 y B2 sólo pueden acreditarse mediante los cursos ofertados por el CPR, restringidos a docentes en activo y con plazas limitadas. "La acreditación del nivel C1 implica un proceso especialmente restrictivo, basado en la presentación y validación de evidencias, de modo que muy pocos docentes lograron esta acreditación el curso pasado", han señalado.

Para ANPE, "limitar el acceso a su acreditación supone una desventaja real para centenares de aspirantes y docentes asturianos que no pueden optar a los cursos por falta de plazas o por no estar en activo".