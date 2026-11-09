ANPE pide negociar un complemento de peligrosidad para los docentes de los centros públicos de Educación Especial

La presenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente de Educación ANPE ha registrado en la Consejería de Educación una solicitud formal para que se convoque la mesa de negociación competente y se aborde el reconocimiento de un complemento de peligrosidad para el personal docente de los centros públicos de Educación Especial (CEE).

El sindicato defiende que el profesorado de estos centros desarrolla su actividad en condiciones laborales singulares que requieren una valoración específica y un reconocimiento retributivo. Asimismo, sostiene que la incidencia de accidentes de trabajo que ha constatado entre estos profesionales justifica una negociación urgente para mejorar sus condiciones laborales y económicas.

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, ya trasladó esta reivindicación a la consejera de Educación en las reuniones bilaterales mantenidas a lo largo de este año, según ha informado la organización.

"Pedimos que se abra una negociación urgente que mejore las condiciones de trabajo y que tenga efectos administrativos y económicos para el personal docente de los Centros públicos de Educación Especial", ha señalado Fernández.

ANPE recuerda que algunos puestos de personal laboral de estos mismos centros ya tienen reconocido el complemento de peligrosidad. Por ello, reclama revisar los criterios aplicados y valorar las condiciones a las que está expuesto el personal docente.

El sindicato subraya, además, que la compensación económica no sustituye a las medidas preventivas y que ambas deben abordarse de forma complementaria.