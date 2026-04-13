ANPE plantea un calendario escolar 2026-2027 con 175 días lectivos y descansos más equilibrados

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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato independiente de Enseñanza, ANPE, ha trasladado a la Consejería de Educación una propuesta de calendario escolar para el curso 2026-2027 que busca un reparto más equilibrado de los periodos lectivos y de descanso, con el fin de favorecer el bienestar de los alumnos y optimizar su rendimiento académico. El documento fija el inicio de las clases el 9 de septiembre de 2026 y su finalización el 22 de junio de 2027, con un total de 175 días lectivos.

El sindicato defiende un modelo basado en la alternancia regular entre actividad y pausa, estructurando el curso en tramos lectivos no excesivamente largos y descansos pedagógicamente justificados. Entre los principales periodos de descanso, la propuesta incluye unas vacaciones de Navidad concentradas entre finales de diciembre y principios de enero, coincidiendo con las festividades navideñas y suponiendo una pausa prolongada tras el primer trimestre.

Para Semana Santa, ANPE plantea un descanso articulado en torno a Jueves Santo (25 de marzo de 2027) y Viernes Santo (26 de marzo de 2027), que se ampliaría con días no lectivos posteriores para configurar un periodo de recuperación dentro del segundo tramo del curso. Además, el calendario incorpora diversas jornadas no lectivas distribuidas a lo largo del año, junto con los festivos nacionales y autonómicos habituales, con el objetivo de generar pequeños descansos intermedios y evitar periodos lectivos excesivamente largos.

Desde ANPE se subraya que la propuesta responde a criterios pedagógicos y organizativos, al apostar por un calendario más equilibrado que beneficie tanto al alumnado como al profesorado y que contribuya a mejorar la motivación, la atención en el aula y la conciliación familiar. ANPE Asturias confía en que la Consejería tenga en cuenta estos planteamientos en el proceso de elaboración del calendario definitivo para el próximo curso.