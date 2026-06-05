ANPE premia proyectos innovadores en la XI edición del Concurso de Buenas Prácticas Educativas

XI edición de su Concurso de Buenas Prácticas de ANPE Asturias. - ANPE

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha reconocido la innovación de 17 proyectos educativos en la XI edición de su Concurso de Buenas Prácticas, en un acto celebrado en el salón de actos del Cibercentro de La Lila, en Oviedo.

La entrega de premios contó con la presencia de la concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García López, y de la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno Aldea, en representación de la Consejería de Educación.

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, ha destacado el valor del trabajo docente en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, y subrayó el compromiso del profesorado con el desarrollo integral del alumnado.

Por su parte, García López ha incidido en el papel de la educación como motor de la actividad municipal y elogió la capacidad innovadora del sistema educativo asturiano, señalando que "la educación no se estanca, sino que innova con sentido y cuida a las personas".

Asimismo, Bueno Aldea ha puesto en valor el certamen como un referente del compromiso innovador del profesorado y defendió la importancia de visibilizar y compartir las experiencias educativas para avanzar hacia un modelo más colaborativo.

Los proyectos galardonados, dotados con un premio de 200 euros por categoría, han sido 'Espacio seguro, arquitectura del bienestar y la convivencia escolar', del CP San Cucao, en Infantil y Primaria; 'L'Archipiel ¡El archipiélago!', del IES Llanes, en Secundaria y Bachillerato; y 'Ponte en mis zapatos', del CIFP de Cerdeño, en Formación Profesional.

El jurado ha destacado el alto nivel de los trabajos presentados y ha animado a los centros participantes a continuar impulsando iniciativas que contribuyan a la mejora de la educación pública.