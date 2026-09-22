La Antigua Pescadería acoge en octubre la segunda edición de 'Festillingües'

Presentación de Festillingües - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá del 1 al 4 de octubre la segunda edición de 'Festillingües', un encuentro cultural que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y que transformará el edificio de la Antigua Pescadería en un espacio para el encuentro, el diálogo y la celebración de las lenguas y las culturas.

La concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís ha presentado la cita este martes en una rueda de prensa en la que ha explicado que, durante cuatro jornadas, este festival "invitará a reflexionar sobre la riqueza del plurilingüismo y a disfrutar de actividades pensadas para todos los públicos".

Se han programado conferencias, talleres, teatro, música, literatura, mesas redondas, visitas guiadas, cuentacuentos, proyecciones y un mercado, entre otras propuestas. Además, habrá talleres en los institutos de Avilés los días 5 y 6 de octubre.

El festival, organizado por Cuatro Gotes Producciones, cuenta con apoyo de la concejalía de Normalización Llingüística del Ayuntamiento de Avilés, así como del Gobierno de Asturias y de Caja Rural de Asturias.