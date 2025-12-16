Antiguo HUCA en Oviedo: Javier Ballina (PSOE) pide no demoler 'los hongos' sin "debate previo y transparente"

Archivo - Vistas aéreas del viejo HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina ha pedido no perder "piezas singulares" de la arquitectura ovetense como el edificio de 'los hongos' del antiguo hospital, sin que se celebre un "debate previo y transparente".

Después de que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez (PSOE), anunciase la demolición del edificio por su mal estado de conservación, Ballina ha indicado en nota de prensa que "no se trata solo de una decisión técnica o funcional, sino también de una cuestión cultural".

"Es necesario preguntarnos qué ciudad queremos construir y qué valor damos a las obras que han marcado una época y una forma de entender la arquitectura pública", ha añadido, para después señalar que la conservación del patrimonio debe abordarse "desde el diálogo institucional, contando con criterios técnicos, patrimoniales y culturales, y escuchando también a la sociedad civil y a los colectivos profesionales vinculados a la arquitectura y al urbanismo".

El concejal del PSOE ha recordado que la historia de la ciudad "ha visto pérdidas que ahora lamentamos", como el chalé de Concha Heres, El Fontán o la estación del Vasco.