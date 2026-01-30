El Antroxu 2026 apuesta por la música en la calle

Archivo - Antroxu, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Antroxu de Avilés 2026 apuesta por la música en la calle con más de una treintena de actividades gratuitas para todos los públicos. Según han informado desde el Ayuntamiento, la ciudad se llenará de la magia de los cuentos árabes en 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto';, la temática elegida para este Carnaval por el colectivo 'Los Peluqueros Antroxaos&', que serán coronados como Reyes del Goxu y la Faba el viernes 13 de febrero.

El cartel y el programa antroxero han sido presentados esta mañana por Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos y arrancará el martes 10 de febrero y se alargará hasta el miércoles 18 de febrero. El diseño del cartel es obra de la artista local Carmen Peláez.

Entre las novedades de esta edición, destaca el nuevo recorrido del desfile de escolinos del viernes de Antroxu, que partirá del parque del Muelle y finalizará en la plaza de España, si el tiempo no lo impide, a petición de la comunidad educativa participante. Se incrementa la oferta de música en la calle, con actuaciones de fanfarrias y charangas todos los días.

También hay una apuesta por mejorar la ambientación festiva de la ciudad con luces ornamentales creadas para la ocasión que llegarán por primera vez a las glorietas de la plaza de Los Oficios, la avenida de Los Telares y La Rocica. Y además el concurso de Mascotes Antroxaos pasa a celebrarse el viernes por la tarde en colaboración con El Corte Inglés de Avilés en la planta baja de su Centro Comercial de la ciudad.

El Descenso Internacional y Fluvial de la Calle de Galiana que cumple 38 ediciones será de nuevo el buque insignia del Antroxu avilesino. Este año participan 35 artilugios que tomarán la salida el sábado 14 de febrero a las 18.00 horas desde la parte alta de la calle de Galiana. El DJ Ethan Meré amenizará el descenso desde el escenario principal en plaza España. Antes, por la mañana, tendrá lugar por segundo año consecutivo el 'ascenso del Descenso' con motivo del traslado de los artilugios de las naves donde se están construyendo. Recorrerán el centro de Avilés en el sentido inverso al que realizarán por la tarde. Los artilugios subirán Galiana después de atravesar el parque del Muelle, plaza de Pedro Menéndez y la calle de La Cámara a partir del medio día. Además, por segundo año consecutivo, y tras el buen funcionamiento registrado en la anterior edición, el Ayuntamiento de Avilés vuelve a poner a disposición de las peñas participantes en el Descenso vestuarios y duchas para el aseo y arreglo de sus integrantes.

La música será otro de los referentes del Antroxu. Los Toreros Muertos liderados por Pablo Carbonell serán los encargados de abrir las actuaciones musicales en el escenario de la plaza de España el viernes noches tras la coronación de los Reyes del Goxu y la Faba a partir de las 22.30 horas, a los que seguirá el legendario DJ Nano a las 00.30 horas.